ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» فى أفغانستان إلى 7
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:44 م
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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، الثلاثاء، إصابة 3 حالات جديدة بـ فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 7 حالات على مستوى البلاد.
ذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية، وفقا لصحيفة (أفغانستان تايمز)، أنه تم الكشف عن إصابة حالتين في سامنجان، و5 حالات أخرى في إقليم هرات من بينهم 4 أشخاص كانوا قد عادوا مؤخرًا من إيران.
كان وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، قد صرح، في وقت سابق، بأن الـ4 حالات القادمة من إيران تخضع حاليًا للعلاج في جناح العزل في إقليم هرات.
ذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية، وفقا لصحيفة (أفغانستان تايمز)، أنه تم الكشف عن إصابة حالتين في سامنجان، و5 حالات أخرى في إقليم هرات من بينهم 4 أشخاص كانوا قد عادوا مؤخرًا من إيران.
كان وزير الصحة الأفغاني فيروز الدين فيروز، قد صرح، في وقت سابق، بأن الـ4 حالات القادمة من إيران تخضع حاليًا للعلاج في جناح العزل في إقليم هرات.