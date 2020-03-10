«المترو» يوزع كمامات في أوقات الذروة

وزعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب المترو بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وذكرت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها استمرت في إجراء عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة، إلى جانب توزيع الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات والركاب داخل الصالات وعند منافذ التذاكر وعلى أرصفة المحطات وداخل القطارات.يذكر أن الشركة قد قامت بنشر ملصقات معتمدة من وزارة الصحة بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، إلى جانب التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس.