طارق فهمي عن علاقة إسرائيل بسد النهضة: «لا يحتاجون للمياه»

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إسرائيل كانت ولا تزال تطرح فكرة إقامة بنك للمياه في المنطقة، حيث تريد الدخول في شراكة مع دول حوض النيل، وتقيم مشروعات وتستخدم الهادر من نسبة المياه، بالتقنية الإسرائيلية.ولفت خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن سد النهضة بدأ بترجمة لتحركات إسرائيلية كثيرة، حيث قامت إسرائيل في البداية بعمل اكتتاب شعبي لتمويل المشروع، وتحرك عدد من الاستشاريين شاركوا في الدراسات الأولى.وأوضح أن أرنول سوفير، من أهم الأكاديميين الإسرائيليين في مجالات التنمية الاقتصادية، ألف كتاب "نهر يلتهب" شرح فيه الاستراتيجية الإسرائيلية في التحرك الإسرائيلي في دول نهر النيل، وكون مجموعات عمل لتقديم استشارات للحكومة الإثيوبية وقت بناء سد النهضة.وكشف فهمي، أن إسرائيل لا تعاني أزمة مياه، بل لديها فائض، وتقدم عروضا لبيع المياه، وإنما المخطط هو التحرك في أطر عديدة في الجنوب لمناوئة مصر وعدد من الدول، ومد ذراعها الطويلة في المنطقة وتحاول استثمار علاقاتها.وأردف: "الإسرائيليين قدموا مشروعات قصيرة، هدفها ليس إثيوبيا، وإنما التواجد في دول حوض النيل، أوغندا ورواندا وكينيا، وشيمون بيريز سبق وكتب الشرق الأوسط الكبير، النموذج الإسرائيلي في إفريقيا".