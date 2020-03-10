الخميس.. وزيرة الهجرة تفتتح الملتقى التوظيفي بجامعة طنطا

تستقبل جامعة طنطا، الخميس المقبل، ملتقى توظيفي، ينظمه الاتحاد الأوروبي، بمشاركة مديرية القوى العاملة بالغربية، بحضور أكثر من ٣٠ شركة من محافظات الغربية والجيزة والقاهرة، بقاعة مؤتمرات الجامعة.يفتتح الملتقى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.ومن جانبه، قال فتحي الدسوقي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية ستوفر 15 شركة بالملتقى، تقدم أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل، مناشدًا الشباب بضرورة المشاركة في الملتقى للاحتكاك بسوق العمل واكتساب الخبرات ومن ثم إيجاد الوظائف التى يطمحون إليها.