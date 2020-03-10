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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخميس.. وزيرة الهجرة تفتتح الملتقى التوظيفي بجامعة طنطا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 09:41 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تستقبل جامعة طنطا، الخميس المقبل، ملتقى توظيفي، ينظمه الاتحاد الأوروبي، بمشاركة مديرية القوى العاملة بالغربية، بحضور أكثر من ٣٠ شركة من محافظات الغربية والجيزة والقاهرة، بقاعة مؤتمرات الجامعة.

يفتتح الملتقى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، قال فتحي الدسوقي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، إن المديرية ستوفر 15 شركة بالملتقى، تقدم أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل، مناشدًا الشباب بضرورة المشاركة في الملتقى للاحتكاك بسوق العمل واكتساب الخبرات ومن ثم إيجاد الوظائف التى يطمحون إليها.

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