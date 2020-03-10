كندا توقف رحلاتها إلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلن الطيران الكندي، اليوم الثلاثاء، وقف جميع رحلاتها إلى إيطاليا حتى أشعار آخر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وسجلت السلطات الكندية فى وقت سابق أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في دار للمسنين.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 631.يُشار إلى أن إيطاليا باتت أكثر الدول الأوروبية تضررًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) حيث سجلت البلاد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و631 حالة وفاة.