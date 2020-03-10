رئيسة حزب تركي: بوتين أذل أردوغان وأضاع كرامتنا

هاجمت ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير التركي المعارض، رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، بسبب سياسته الخارجية التي جعلت أنقرة تتعرض للإذلال من قبل روسيا، وهذا ما اتضح خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو منذ أيام ولقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقالت زعيمة حزب الخير في كلمة لها، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان التركي، مخاطبة أردوغان: "عار عليك يا أردوغان بعد أن تقتل روسيا 36 من جنودنا، وتذهب لأقدام بوتين، ذهبت ورضيت بانتظارك على باب بوتين وقدمت له الشكر لأنه وافق على مقابلتك"، وذلك وفقا لموقع "شؤون تركية".وأضافت: "صديقك بوتين أخزانا جميعا عندما قدم مقاطع فيديو انتظارك أمام الباب لوسائل الإعلام الروسية، لقد ضاعت كرامتنا أمام باب بوتين".ونشرت وسائل الإعلام الروسية، لقطات تظهر أردوغان والمسئولين الأتراك منتظرين لفترة طويلة أمام باب الرئيس بوتين في الكرملين منتظرين السماح لهم بالدخول، وسط تعبيرات من الغضب والضجر على وجوههم بسبب الإذلال المتعمد، ولشدة التعب وطول الوقت أظهرت اللقطات لجوء أردوغان إلى إحدى الكراسي أمام مكتب بوتين وجلوسه عليها لحين السماح له بالدخول، ومع قدوم بوتين ذهب أردوغان ليصافح بوتين.وبعد ذلك ظهر أردوغان جالسا أمام بوتين فقط بينما جعل الرئيس الروسي باقي الوفد التركي وعلى رأسهم وزير الخارجية مولود أغلو، يظل واقفا طوال اللقاء الأمر الذي اعتبر إهانة بالغة للوفد التركي ومخالفا لقيم البروتوكول الرسمي.