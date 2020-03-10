محافظ الغربية يوجه بالاستعداد التام لموجة الطقس السيئ

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته المشددة لرؤساء المدن والأحياء بالاستعداد التام لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتوقعة بعد غد والالتزام بنشر سيارات شفط المياه في أماكن تجمعات المياه بالشوارع ووضع خطط إزاحة للسيارات في حالة حدوث أي طارئ.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالأمر.وخلال الاجتماع؛ وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بإلغاء إجازات العاملين المعنيين بمواجهة موجة الطقس وسرعة تطهير بالوعات الأمطار بالطرق والشوارع والأنفاق بداية من اليوم.وفى هذا الإطار؛ وجه نائب المحافظ بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الأتربة من الشوارع بداية من اليوم والغد لتسهيل أعمال إزالة مياه الأمطار.كما وجه محافظ الغربية برفع درجات الاستعداد بقطاع الكهرباء ونشر فرق إغاثة على مدار ٢٤ ساعة لمواجهة أي طارئ وتأمين التيار الكهربائي بمحطات رفع طرد الصرف الصحي وإزالة كافة الوصلات الكهربائية غير الشرعية وإغلاق كافة الفتحات الموجودة بالأعمدة.وعلى الجانب الآخر؛ وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة انتشار الأمراض المعدية وتكثيف حملات النظافة ورفع أي تراكمات من القمامة بالشوارع بصفة دورية والعمل على تطهير المساجد والكنائس وكافة القطاعات الحكومية بصفة دورية والإلتزام الكامل بالتهوية الكافية، مشددا على المرور المستمر على كافة المدارس ومتابعة حالة النظافة بكل مدرسة بالإضافة إلى المرور على المستشفيات وكافة الأماكن التي يتواجد بها تجمعات للمواطنين لمتابعة الالتزام بالنظافة العامة والشخصية وإجراءات الحفاظ على البيئة.وفي نهاية الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بشن حملات مكبرة لتحصيل رسوم الإعلانات الموجودة بالشوارع وإزالة المخالف منها وكذا إزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية.