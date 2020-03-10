الزراعة: عينات اللحوم والأغذية المستوردة خالية من «كورونا»

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن عينات جميع اللحوم والأغذية المستوردة جاءت سلبية بعد فحصها والكشف عليها من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لم يثبت حتى الآن انتقال فيروس كورونا عن طريق الطعام، وأن المصدر الرئيسي لنقل العدوى عن طريق المخالطين فقط في الأماكن المزدحمة أو المطاعم والأسواق عن طريقة الملامسة للأدوات المستعملة للمرضى.

وقال "محمود" في تصريحات لـ"الدستور" إن المرض لا ينتقل من الأشخاص إلى آخرين في أماكن تناول أو شراء الطعام إلا من خلال استخدام أدوات آخرين مصابين وليس الطعام بأنواعه أو التعامل مع الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مطالبًا الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد بالانعزال في المنزل لحين التعافي، لافتًا إلى أنه لم يثبت حتى الآن انتقال المرض عن طريق الغذاء.