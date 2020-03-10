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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دراما ورعب و«أكشن كوميدى» فى دور العرض.. مارس الجارى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:25 م
دراما
دراما
محمد ثابت
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عادة ما يحفل الموسم الصيفى فى الربع الأخير من العام بأفضل الأعمال السينمائية، لكن يبدو أن مارس ٢٠٢٠ سيكون مميزًا، بما يحظى به من عروض مختلفة ومتنوعة لعدد من الأفلام الشيقة، التى تناسب كل الأعمار والأذواق.

ويشهد الشهر الجارى عددًا من العروض المهمة المبنية على بعض «كلاسيكيات» أفلام الرسوم المتحركة والكتب الهزلية، إلى جانب عدد آخر من أفلام الدراما والرعب.


13.. Bloodshot.. زهايمر بعد نجاة من الموت

يحكى الفيلم قصة «راى جاريسون»، الذى نجا بأعجوبة من الموت عبر استخدام إحدى تقنيات الـ«نانو تكنولوجى»، لكنه يعانى فى المقابل من فقدان تام للذاكرة، ويحاول التواصل من جديد مع حياته، التى كان عليها فى الماضى، بينما يكتشف أنه قد أصبح سلاحًا فتاكًا فى حد ذاته. بدأ تصوير الفيلم فى ٦ أغسطس ٢٠١٨، بعدة مناطق حول العالم منها مدينة «كيب تاون» بجنوب إفريقيا وجمهوريتا التشيك والمجر، وهو من بطولة: فان ديزل، ومايكل شين، وسام هيوين، تأليف إيريك هيزير، وإخراج ديف ويلسون.

13.. The Roads Not Taken.. كفاح ضد الخرف
فيلم درامى يحكى قصة «ليو»، الذى يعيش فى مدينة نيويورك ويعانى حالة من «الخرف»، وتحاول ابنته «مولى» مساعدته على زيارة الأطباء، وتكافح من أجل تنظيم حياته حتى يبدأ فى استعادة جزء من ذاكرته. وهو فيلم بريطانى أمريكى من تأليف وإخراج سالى بوتر، ويقوم ببطولته النجوم خافيير بارديم، وإيل فانينج، وسلمى حايك، ولورا لينى.
27: Mulan.. عودة المحاربة فى الجيش الصينى

العمل مستوحى من فيلم «أنيميشن» قديم، يدور حول الفتاة الصينية التى تنكرت فى زى الرجال للقتال فى الجيش بدلًا من والدها، الذى لا يستطيع الذهاب للحرب لكبر سنه، حتى إنها أنقذت قائد الجيش إلى أن انكشف أمرها بعد إصابتها فى المعركة لتواجه عقوبة الإعدام، قبل أن يعفو الإمبراطور الصينى عنها. الفيلم من بطولة ليو يى فاى، وجيت لى، ولى جونج، وجايسون لى، وهو من إخراج نيكى كارو

13: My Spy.. مخابراتى تحت رحمة طفلة

يتناول الفيلم قصة أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذى يجد نفسه تحت رحمة فتاة صغيرة إثر تكليفه بحماية أسرتها، وهو من إخراج بيتر سيجال، وتأليف جون وإريك هوبر، وبطولة ديف باتيستا. وينتمى الفيلم لنوعية «الأكشن الكوميدى»، بعدما تم عرضه داخل أستراليا فى ٩ يناير الماضى، لكن تم سحبه من دور العرض لإعادة تحسين بعض الأمور فى المونتاج.
20: A Quiet Place Part2.. أصل الحكاية
من أكثر الأفلام المنتظرة هذا العام، فى ظل انتمائه لنوعية أفلام الرعب، ويتناول هذا الجزء بداية الأحداث قبل احتلال الكائنات الفضائية للأرض، ويحكى قصة الأسرة محور الأحداث وحياتها الهادئة قبل تغير الأوضاع بسرعة، وينتهى ببداية الجزء الأول، واحتراق المنزل ووفاة الأب. الفيلم من بطولة: إيميلى بلانت، ونوح جيب، وميليسنت سيموندز، وسيليان مورفى، وكايد وودوارد، ودوريس مكارثى، وهو من إخراج جون كراسينسكى.

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