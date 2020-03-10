غادة شلبي تتفقد المكاتب السياحية والحجر الصحى بالمطار (صور)

تفقدت النائبة غادة شلبى، نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة والآثار المتواجدة داخل مطار القاهرة الدولى، للتأكد من تنفيذ التعليمات التى وجه بها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خلال الجولة التى قاما بها مؤخرًا بمطار القاهرة لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والتي تعمل على جذب المسافرين والتعريف بالأماكن السياحية داخل جمهورية مصر العربية.وقامت شلبى خلال جولتها بتفقد موقع متحف الآثار بالمطار للوقوف على آخر المستجدات، كما زارت مكاتب الحجر الصحى بالمطار للاطمئنان على تدقيق الإجراءات الاحترازية وطرق الفحص الطبى التى تطبقها فرق الحجر الصحى التابعة لوزارة الصحة والسكان على الركاب والسائحين الوافدين على متن جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار القاهرة، للوقاية من فيروس "كورونا".كما اطمأنت على استعدادات وجاهزية المطار لتطبيق الإجراءات الصحية والتعقيم اللازمة وكيفية تعامل العاملين مع الركاب الوافدين إلى المطار من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.