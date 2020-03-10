«كورونا» ترفع وفيات فرنسا لـ33 حالة والإصابات لـ1784

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفاة فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 33 شخصا وارتفاع الإصابات إلى 1784، بحسب نبأ عاجل نقلته سكاي نيوز عربية.في سياق متصل، تم إلغاء فعاليات معرض الكتاب في فرنسا في نسخته الأربعين، المقرر إجراؤها في مارس الجاري، بسبب التدابير التي أعلنتها الحكومة الفرنسية لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال فينسنت مونتاني، المسئول عن تنظيم معرض الكتاب في باريس، إن المعرض سيجري تأجيله حتى مارس 2021، مؤكدًا أن كافة الأحداث الأدبية والفنية والمعارض في فرنسا تأثرت بشكل كبير.يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتَعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.