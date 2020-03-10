عمان تشكيل لجنة للتعامل مع تطورات انتشار «كورونا»

أعلن هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، تشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وسجلت عمان حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الأن، وأكدت السلطات العمانية أن حالتي الإصابة لمواطنين عمانيين زارا إيران في وقت سابق.أعلنت سلطنة عمان، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية مع إيطاليا لمدة شهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.