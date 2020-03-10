رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «الوطنية للصحافة» يزور مؤسستى الجمهورية ودار المعارف

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:22 م
دار المعارف
دار المعارف
الحسين عبيد
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زار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة عبدالله حسن، مؤسستي دار التحرير ودار المعارف والاطمئنان على سير الانتخابات بحياد ونزاهة، وناقش الناخبين حول محاور إصلاح الصحف القومية وأبدوا رغبتهم في الإسراع بتنفيذ خطة الإصلاح.

كما قام عضو الهيئة محمد الهواري بتفقد اللجان الانتخابية في مؤسسة دار المعارف ورحب به العاملون ترحيبا شديدا وأشادوا بدور الهيئة في إدارة العملية الانتخابية.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية مساء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في مؤسسة دارالمعارف.

وجاءت النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة للمؤسسة لتعلن فوز كل من محمد عبدالعال (135 صوتا) والسيد عطية (96 صوتا) بمقعد مجلس الإدارة "الإداريين"، كما فاز كل من أحمد عصام (127 صوتا) ومحمد كمال (124 صوتا) عن مقعد الجمعية العمومية "الإداريين".

وفاز كل من مجدى عبدالظاهر (119 صوتا) وسعيد عبدالتواب (79 صوتا) عن مقعد مجلس الإدارة "العمال"، كما فاز حمادة العباسى (136 صوتا) ومحمود بدران (96 صوتا) عن مقعد الجمعية العمومية "عمال".

يذكر أنه تنافس على مقعدى مجلس الإدارة "الإداريين" (9)، وعلى مقعدى الجمعية العمومية "الإداريين" (10)، وعلى مقعدى مجلس الإدارة "عمال" (9)، كما تنافس على مقعدى الجمعية العمومية "عمال" (8).

وانطلقت انتخابات "دارالمعارف ومجلة أكتوبر" في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، حيث شهدت الانتخابات حضورا مكثفا للناخبين في الساعات الأولي من فتح باب التصويت.
ودار المعارف
دار المعارف
دار المعارف
ودار المعارف
دار المعارف
دار المعارف

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