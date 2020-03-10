سقوط عاطل أثناء ترويجه الهيروين في 15 مايو

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو برئاسة المقدم مصطفى عبدالعال، من القبض على عاطل، أثناء ترويجه كمية من الهيروين المخدر على المتعاطين بدائرة القسم، باستخدام دراجة هوائية، وعثر بحوزته على فرد خرطوش، وذخيرة.ووردت معلومات للنقيب محمد يحيى، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام ماجد نصر الدين، 30 سنة، عاطل، ومقيم بمجاورة 32، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه مسرحًا لمزوالة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم حال استقلاله دراجة هوائية بنطاق محل سكنه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 65 تذكرة هيروين، وسلاح ناري، عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 مللي، وطلقة من ذات العيار.وبمواجهة المتهم أمام العميد بدوي هاشم، مأمور القسم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والدراجة الهوائية لتوصيل الهيروين لعملائه.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.