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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أرقام البطاقات الرابحة في نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 10-3-2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:16 م
معرض دمشق الدولي
معرض دمشق الدولي
الدستور
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ظهرت نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي ضمن الإصدار التاسع لسنة 2020 للدور السابع بعرض البطاقات الرابحة عبر شاشات التلفزيون السوري خلال الحفل المقام حاليا ويعرض ثلاثاء من كل أسبوع لسحب البطاقات الرابعة من يانصيب معرض دمشق الدولي.

وتعرض قناة التلفيزيون السوري الفضائية الليلة 10-3-2020 البطاقات الرابحة للفائزين على الهواء مباشرة أو من خلال الموقع الرسمي للمتابعة الفورية عليه لرصد البطاقة الرابحة لإصدار العام الجديد، حيث ينتظر الملايين من السوريين حول العالم العربي اليانصيب السوري حفل توزيع الجوائز كل ليلة ثلاثاء.

موعد سحب اليانصيب السوري 2020

يعرض السحب الثلاثاء من كل أسبوع على شاشة التلفزيون السوري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وبتوقيت العاصمة السورية دمشق ويحصل الفائز على مليون ليرة سورية ويتم منحها له على الهواء مباشرة.

البطاقات الرابحة في معرض دمشق الدولي


يتجمع السوريين من كبار الشخصيات والمسؤولين في الثلاثاء من كل أسبوع للإعلان عن جميع نتائج يانصيب المعرض الدولي نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2020.

وتعلن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2020، في الإصدار التاسع الدوري السابع بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 آذار لعام 2020 عبر الموقع الرسمي لسحب اليانصيب السوري من خلال الدخول عبر الرابط التالي وإتباع الخطوات اللازمة حتي يمكن معرفة النتائج والأرقام الرابحة والفائزة بسحب يانصيب معرض دمشق الدولي.

طريقة التعرف على النتائج 


الدخول لموقع معرض يانصيب سوريا.
إدخال رقم الإصدار.
كتابة رقم البطاقة.
إدخال رقم الفئة.
ثم الضغط على كلمة بحث لمعرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي.


أرقام البطاقات الرابحة 


20202020-03-10الدوري السابع09

الأرقام الكاملة

 

البطاقات ذات الرقمالفئةتربحجوائز الترضية
01145350000
011452
011454		011443
011463		011353
011553		010453
012453		001453
021453		10 جائزة ترضية تربح
500
09062750000
090626
090628		090617
090637		090527
090727		099627
091627		080627
000627		10 جائزة ترضية تربح
500
04205250000
042051
042053		042042
042062		042952
042152		041052
043052		032052
052052		10 جائزة ترضية تربح
500
07744550000
077444
077446		077435
077455		077345
077545		076445
078445		067445
087445		10 جائزة ترضية تربح
500
02396550000
023964
023966		023955
023975		023865
023065		022965
024965		013965
033965		10 جائزة ترضية تربح
500
02492450000
024923
024925		024914
024934		024824
024024		023924
025924		014924
034924		10 جائزة ترضية تربح
500
008652100000
008651
008653		008642
008662		008552
008752		007652
009652		098652
018652		10 جائزة ترضية تربح
1000
021942100000
021941
021943		021932
021952		021842
021042		020942
022942		011942
031942		10 جائزة ترضية تربح
1000
023876100000
023875
023877		023866
023886		023776
023976		022876
024876		013876
033876		10 جائزة ترضية تربح
1000
045569100000
045568
045560		045559
045579		045469
045669		044569
046569		035569
055569		10 جائزة ترضية تربح
1000
082934100000
082933
082935		082924
082944		082834
082034		081934
083934		072934
092934		10 جائزة ترضية تربح
1000
009947100000
009946
009948		009937
009957		009847
009047		008947
000947		099947
019947		10 جائزة ترضية تربح
1000
076877150000
076876
076878		076867
076887		076777
076977		075877
077877		066877
086877		10 جائزة ترضية تربح
1500
090652150000
090651
090653		090642
090662		090552
090752		099652
091652		080652
000652		10 جائزة ترضية تربح
1500
091092150000
091091
091093		091082
091002		091992
091192		090092
092092		081092
001092		10 جائزة ترضية تربح
1500
044414150000
044413
044415		044404
044424		044314
044514		043414
045414		034414
054414		10 جائزة ترضية تربح
1500
004072150000
004071
004073		004062
004082		004972
004172		003072
005072		094072
014072		10 جائزة ترضية تربح
1500
074493150000
074492
074494		074483
074403		074393
074593		073493
075493		064493
084493		10 جائزة ترضية تربح
1500
073678200000
073677
073679		073668
073688		073578
073778		072678
074678		063678
083678		10 جائزة ترضية تربح
2000
091851200000
091850
091852		091841
091861		091751
091951		090851
092851		081851
001851		10 جائزة ترضية تربح
2000
033615200000
033614
033616		033605
033625		033515
033715		032615
034615		023615
043615		10 جائزة ترضية تربح
2000
083338200000
083337
083339		083328
083348		083238
083438		082338
084338		073338
093338		10 جائزة ترضية تربح
2000
069686300000
069685
069687		069676
069696		069586
069786		068686
060686		059686
079686		10 جائزة ترضية تربح
3000
059833300000
059832
059834		059823
059843		059733
059933		058833
050833		049833
069833		10 جائزة ترضية تربح
3000
031973300000
031972
031974		031963
031983		031873
031073		030973
032973		021973
041973		10 جائزة ترضية تربح
3000
010275300000
010274
010276		010265
010285		010175
010375		019275
011275		000275
020275		10 جائزة ترضية تربح
3000
053905500000
053904
053906		053995
053915		053805
053005		052905
054905		043905
063905		10 جائزة ترضية تربح
5000
038834500000
038833
038835		038824
038844		038734
038934		037834
039834		028834
048834		10 جائزة ترضية تربح
5000
07290115000000
072900
072902		072991
072911		072801
072001		071901
073901		062901
082901		10 جائزة ترضية تربح
150000

ويعرف اليناصيب السوري منذ عام 1954 بأنه عرف قديم يتم فيه شراء تذاكر للمساهمة السنوية في جميع المحافظات ويعد من أشهر المعارض في المنطقة العربية لمساعدة الشباب والأسر في المعيشة الحالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

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