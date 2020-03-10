أرقام البطاقات الرابحة في نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 10-3-2020

ظهرت نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي ضمن الإصدار التاسع لسنة 2020 للدور السابع بعرض البطاقات الرابحة عبر شاشات التلفزيون السوري خلال الحفل المقام حاليا ويعرض ثلاثاء من كل أسبوع لسحب البطاقات الرابعة من يانصيب معرض دمشق الدولي.
وتعرض قناة التلفيزيون السوري الفضائية الليلة 10-3-2020 البطاقات الرابحة للفائزين على الهواء مباشرة أو من خلال الموقع الرسمي للمتابعة الفورية عليه لرصد البطاقة الرابحة لإصدار العام الجديد، حيث ينتظر الملايين من السوريين حول العالم العربي اليانصيب السوري حفل توزيع الجوائز كل ليلة ثلاثاء.
موعد سحب اليانصيب السوري 2020
يعرض السحب الثلاثاء من كل أسبوع على شاشة التلفزيون السوري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وبتوقيت العاصمة السورية دمشق ويحصل الفائز على مليون ليرة سورية ويتم منحها له على الهواء مباشرة.
البطاقات الرابحة في معرض دمشق الدولي
يتجمع السوريين من كبار الشخصيات والمسؤولين في الثلاثاء من كل أسبوع للإعلان عن جميع نتائج يانصيب المعرض الدولي نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2020.
وتعلن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2020، في الإصدار التاسع الدوري السابع بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 آذار لعام 2020 عبر الموقع الرسمي لسحب اليانصيب السوري من خلال الدخول عبر الرابط التالي وإتباع الخطوات اللازمة حتي يمكن معرفة النتائج والأرقام الرابحة والفائزة بسحب يانصيب معرض دمشق الدولي.
طريقة التعرف على النتائج
إدخال رقم الإصدار.
كتابة رقم البطاقة.
إدخال رقم الفئة.
ثم الضغط على كلمة بحث لمعرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي.
أرقام البطاقات الرابحة
|2020
|2020-03-10
|الدوري السابع
|09
الأرقام الكاملة
|البطاقات ذات الرقم
|الفئة
|تربح
|جوائز الترضية
|011453
|–
|50000
|011452
011454
|011443
011463
|011353
011553
|010453
012453
|001453
021453
|10 جائزة ترضية تربح
500
|090627
|–
|50000
|090626
090628
|090617
090637
|090527
090727
|099627
091627
|080627
000627
|10 جائزة ترضية تربح
500
|042052
|–
|50000
|042051
042053
|042042
042062
|042952
042152
|041052
043052
|032052
052052
|10 جائزة ترضية تربح
500
|077445
|–
|50000
|077444
077446
|077435
077455
|077345
077545
|076445
078445
|067445
087445
|10 جائزة ترضية تربح
500
|023965
|–
|50000
|023964
023966
|023955
023975
|023865
023065
|022965
024965
|013965
033965
|10 جائزة ترضية تربح
500
|024924
|–
|50000
|024923
024925
|024914
024934
|024824
024024
|023924
025924
|014924
034924
|10 جائزة ترضية تربح
500
|008652
|–
|100000
|008651
008653
|008642
008662
|008552
008752
|007652
009652
|098652
018652
|10 جائزة ترضية تربح
1000
|021942
|–
|100000
|021941
021943
|021932
021952
|021842
021042
|020942
022942
|011942
031942
|10 جائزة ترضية تربح
1000
|023876
|–
|100000
|023875
023877
|023866
023886
|023776
023976
|022876
024876
|013876
033876
|10 جائزة ترضية تربح
1000
|045569
|–
|100000
|045568
045560
|045559
045579
|045469
045669
|044569
046569
|035569
055569
|10 جائزة ترضية تربح
1000
|082934
|–
|100000
|082933
082935
|082924
082944
|082834
082034
|081934
083934
|072934
092934
|10 جائزة ترضية تربح
1000
|009947
|–
|100000
|009946
009948
|009937
009957
|009847
009047
|008947
000947
|099947
019947
|10 جائزة ترضية تربح
1000
|076877
|–
|150000
|076876
076878
|076867
076887
|076777
076977
|075877
077877
|066877
086877
|10 جائزة ترضية تربح
1500
|090652
|–
|150000
|090651
090653
|090642
090662
|090552
090752
|099652
091652
|080652
000652
|10 جائزة ترضية تربح
1500
|091092
|–
|150000
|091091
091093
|091082
091002
|091992
091192
|090092
092092
|081092
001092
|10 جائزة ترضية تربح
1500
|044414
|–
|150000
|044413
044415
|044404
044424
|044314
044514
|043414
045414
|034414
054414
|10 جائزة ترضية تربح
1500
|004072
|–
|150000
|004071
004073
|004062
004082
|004972
004172
|003072
005072
|094072
014072
|10 جائزة ترضية تربح
1500
|074493
|–
|150000
|074492
074494
|074483
074403
|074393
074593
|073493
075493
|064493
084493
|10 جائزة ترضية تربح
1500
|073678
|–
|200000
|073677
073679
|073668
073688
|073578
073778
|072678
074678
|063678
083678
|10 جائزة ترضية تربح
2000
|091851
|–
|200000
|091850
091852
|091841
091861
|091751
091951
|090851
092851
|081851
001851
|10 جائزة ترضية تربح
2000
|033615
|–
|200000
|033614
033616
|033605
033625
|033515
033715
|032615
034615
|023615
043615
|10 جائزة ترضية تربح
2000
|083338
|–
|200000
|083337
083339
|083328
083348
|083238
083438
|082338
084338
|073338
093338
|10 جائزة ترضية تربح
2000
|069686
|–
|300000
|069685
069687
|069676
069696
|069586
069786
|068686
060686
|059686
079686
|10 جائزة ترضية تربح
3000
|059833
|–
|300000
|059832
059834
|059823
059843
|059733
059933
|058833
050833
|049833
069833
|10 جائزة ترضية تربح
3000
|031973
|–
|300000
|031972
031974
|031963
031983
|031873
031073
|030973
032973
|021973
041973
|10 جائزة ترضية تربح
3000
|010275
|–
|300000
|010274
010276
|010265
010285
|010175
010375
|019275
011275
|000275
020275
|10 جائزة ترضية تربح
3000
|053905
|–
|500000
|053904
053906
|053995
053915
|053805
053005
|052905
054905
|043905
063905
|10 جائزة ترضية تربح
5000
|038834
|–
|500000
|038833
038835
|038824
038844
|038734
038934
|037834
039834
|028834
048834
|10 جائزة ترضية تربح
5000
|072901
|–
|15000000
|072900
072902
|072991
072911
|072801
072001
|071901
073901
|062901
082901
|10 جائزة ترضية تربح
150000
ويعرف اليناصيب السوري منذ عام 1954 بأنه عرف قديم يتم فيه شراء تذاكر للمساهمة السنوية في جميع المحافظات ويعد من أشهر المعارض في المنطقة العربية لمساعدة الشباب والأسر في المعيشة الحالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.