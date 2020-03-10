أرقام البطاقات الرابحة في نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 10-3-2020

ظهرت نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي ضمن الإصدار التاسع لسنة 2020 للدور السابع بعرض البطاقات الرابحة عبر شاشات التلفزيون السوري خلال الحفل المقام حاليا ويعرض ثلاثاء من كل أسبوع لسحب البطاقات الرابعة من يانصيب معرض دمشق الدولي.





وتعرض قناة التلفيزيون السوري الفضائية الليلة 10-3-2020 البطاقات الرابحة للفائزين على الهواء مباشرة أو من خلال الموقع الرسمي للمتابعة الفورية عليه لرصد البطاقة الرابحة لإصدار العام الجديد، حيث ينتظر الملايين من السوريين حول العالم العربي اليانصيب السوري حفل توزيع الجوائز كل ليلة ثلاثاء.





موعد سحب اليانصيب السوري 2020

يعرض السحب الثلاثاء من كل أسبوع على شاشة التلفزيون السوري في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وبتوقيت العاصمة السورية دمشق ويحصل الفائز على مليون ليرة سورية ويتم منحها له على الهواء مباشرة.





البطاقات الرابحة في معرض دمشق الدولي





يتجمع السوريين من كبار الشخصيات والمسؤولين في الثلاثاء من كل أسبوع للإعلان عن جميع نتائج يانصيب المعرض الدولي نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2020.





وتعلن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2020، في الإصدار التاسع الدوري السابع بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 آذار لعام 2020 عبر الموقع الرسمي لسحب اليانصيب السوري من خلال الدخول عبر الرابط التالي وإتباع الخطوات اللازمة حتي يمكن معرفة النتائج والأرقام الرابحة والفائزة بسحب يانصيب معرض دمشق الدولي.





طريقة التعرف على النتائج





إدخال رقم الإصدار.

كتابة رقم البطاقة.

إدخال رقم الفئة.

ثم الضغط على كلمة بحث لمعرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي.









أرقام البطاقات الرابحة





2020 2020-03-10 الدوري السابع 09 الأرقام الكاملة البطاقات ذات الرقم الفئة تربح جوائز الترضية 011453 – 50000 011452

011454 011443

011463 011353

011553 010453

012453 001453

021453 10 جائزة ترضية تربح

500 090627 – 50000 090626

090628 090617

090637 090527

090727 099627

091627 080627

000627 10 جائزة ترضية تربح

500 042052 – 50000 042051

042053 042042

042062 042952

042152 041052

043052 032052

052052 10 جائزة ترضية تربح

500 077445 – 50000 077444

077446 077435

077455 077345

077545 076445

078445 067445

087445 10 جائزة ترضية تربح

500 023965 – 50000 023964

023966 023955

023975 023865

023065 022965

024965 013965

033965 10 جائزة ترضية تربح

500 024924 – 50000 024923

024925 024914

024934 024824

024024 023924

025924 014924

034924 10 جائزة ترضية تربح

500 008652 – 100000 008651

008653 008642

008662 008552

008752 007652

009652 098652

018652 10 جائزة ترضية تربح

1000 021942 – 100000 021941

021943 021932

021952 021842

021042 020942

022942 011942

031942 10 جائزة ترضية تربح

1000 023876 – 100000 023875

023877 023866

023886 023776

023976 022876

024876 013876

033876 10 جائزة ترضية تربح

1000 045569 – 100000 045568

045560 045559

045579 045469

045669 044569

046569 035569

055569 10 جائزة ترضية تربح

1000 082934 – 100000 082933

082935 082924

082944 082834

082034 081934

083934 072934

092934 10 جائزة ترضية تربح

1000 009947 – 100000 009946

009948 009937

009957 009847

009047 008947

000947 099947

019947 10 جائزة ترضية تربح

1000 076877 – 150000 076876

076878 076867

076887 076777

076977 075877

077877 066877

086877 10 جائزة ترضية تربح

1500 090652 – 150000 090651

090653 090642

090662 090552

090752 099652

091652 080652

000652 10 جائزة ترضية تربح

1500 091092 – 150000 091091

091093 091082

091002 091992

091192 090092

092092 081092

001092 10 جائزة ترضية تربح

1500 044414 – 150000 044413

044415 044404

044424 044314

044514 043414

045414 034414

054414 10 جائزة ترضية تربح

1500 004072 – 150000 004071

004073 004062

004082 004972

004172 003072

005072 094072

014072 10 جائزة ترضية تربح

1500 074493 – 150000 074492

074494 074483

074403 074393

074593 073493

075493 064493

084493 10 جائزة ترضية تربح

1500 073678 – 200000 073677

073679 073668

073688 073578

073778 072678

074678 063678

083678 10 جائزة ترضية تربح

2000 091851 – 200000 091850

091852 091841

091861 091751

091951 090851

092851 081851

001851 10 جائزة ترضية تربح

2000 033615 – 200000 033614

033616 033605

033625 033515

033715 032615

034615 023615

043615 10 جائزة ترضية تربح

2000 083338 – 200000 083337

083339 083328

083348 083238

083438 082338

084338 073338

093338 10 جائزة ترضية تربح

2000 069686 – 300000 069685

069687 069676

069696 069586

069786 068686

060686 059686

079686 10 جائزة ترضية تربح

3000 059833 – 300000 059832

059834 059823

059843 059733

059933 058833

050833 049833

069833 10 جائزة ترضية تربح

3000 031973 – 300000 031972

031974 031963

031983 031873

031073 030973

032973 021973

041973 10 جائزة ترضية تربح

3000 010275 – 300000 010274

010276 010265

010285 010175

010375 019275

011275 000275

020275 10 جائزة ترضية تربح

3000 053905 – 500000 053904

053906 053995

053915 053805

053005 052905

054905 043905

063905 10 جائزة ترضية تربح

5000 038834 – 500000 038833

038835 038824

038844 038734

038934 037834

039834 028834

048834 10 جائزة ترضية تربح

5000 072901 – 15000000 072900

072902 072991

072911 072801

072001 071901

073901 062901

082901 10 جائزة ترضية تربح

150000





ويعرف اليناصيب السوري منذ عام 1954 بأنه عرف قديم يتم فيه شراء تذاكر للمساهمة السنوية في جميع المحافظات ويعد من أشهر المعارض في المنطقة العربية لمساعدة الشباب والأسر في المعيشة الحالية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.