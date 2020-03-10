أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود.وقال الديوان الملكي، في بيان مساء اليوم إنه سيصلى على الفقيد غدًا الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.وأعرب الديوان الملكي عن خالص دعائه للفقيد وأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.