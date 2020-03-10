«ناتجاس»: توصيل الغاز لأكثر من 1.3 مليون وحدة سكنية

وقال «مسعود»: «خطة القيادة السياسية حققت لمصر اكتفاء ذاتيًا من الغاز الطبيعى، مع توفير فائض يمكن استغلاله فى التصنيع المحلى وإقامة مشروعات تعظيم القيمة المضافة منه، مثل البتروكيماويات وتحويل السيارات للعمل بالغاز، بجانب مبادرة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمنازل بالتقسيط وبدون فوائد فى بعض المناطق، ما أسهم فى إنجاز المستهدف وفقًا للخطة القومية».





رأى المهندس عمر مسعود، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، أن تراجع معدلات استيراد غاز البوتاجاز بنحو ٤٠٠ ألف طن دليل على نجاح خطة وزارة البترول فى الاستغناء عنه، والتوسع فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.وأضاف: «القيادة السياسية فى مصر صاحبة فكر متطور ورؤية ثاقبة، لذا دشنت بنية تحتية قوية، وعملت على جذب الاستثمارات فى هذا القطاع، ما كان له دور كبير فى دفع عملية التنمية الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليًا، بعدما لحقت بسباق التطوير وواكبت الأحداث العالمية والتكنولوجية حتى تكون فى مصاف الدول المتقدمة، وذلك يعود لفكر ورؤية القيادة السياسية الحكيمة».وشدد على أن قطاع البترول فى مصر أسهم بشكل كبير فى التنمية، من خلال شركاته العملاقة ومشروعات الغاز والخطوط والاستكشافات البترولية الضخمة، وما نراه الآن على أرض الواقع هو إنجاز تحقق عبر قفزات استثمارية واقتصادية تعود بالنفع على المواطن فى النهاية. وعن الشركة الوطنية للغاز تحديدًا، قال «مسعود» إن «ناتجاس» تسهم فى تنمية الاقتصاد القومى، من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وكذلك تعظيم الاستفادة من الفائض من الغاز الطبيعى، فى ظل الاكتشافات الأخيرة التى تمت فى العديد من المواقع المهمة، مثل حقل «ظهر» وغيره، التى وفرت دعم المنتجات البترولية، وأسهمت بشكل كبير فى الحد من الاستيراد.وبَين أن «ناتجاس» بدأت عملها فى يونيو ١٩٩٨، وأصبحت حاليًا واحدة من الشركات المهمة فى مجال توصيل الغاز الطبيعى فى مصر، نظرًا لما لديها من خبرات وكوادر فنية مؤهلة للعمل على أحدث تكنولوجيات الغاز العالمية، مع تمدد مناطق امتيازها فى عدد من المحافظات، ونوه إلى أن أعداد العاملين فى الشركة وصلت إلى نحو ١٢٠٠ عامل، ومثلهم من العمالة غير المباشرة لتغطية الأعمال فى المواقع المختلفة فى المحافظات، لافتًا إلى أن الشركة تعمل وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية من أجل استكمال مشروعات توصيل الغاز للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية. وكشف عن تنفيذ الشركة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من ١.٣ مليون وحدة سكنية، منها ٢٧٧ ألفًا فى مناطق السلام والحرفيين والمقطم فى القاهرة، و٢١٢ ألف مسكن فى مدينتى أكتوبر والشيخ زايد بالجيزة، و٤٢٧ ألف عميل فى مناطق العجمى والقبارى والنوبارية وبرج العرب ومحرم بك بالإسكندرية، و٤٣٨ ألف وحدة فى كفر الدوار ودمنهور وأبوحمص وإدكو والرحمانية والدلنجات والمحمودية وإيتاى البارود وشبراخيت بالبحيرة.وأضاف أن المشروعات تضمنت أيضًا توصيل الغاز إلى نحو ٨٥٠٠ محل تجارى ونحو ٨٥٠ عميلًا صناعيًا، بالإضافة إلى محطتى كهرباء، لافتًا إلى أن شبكات الغاز فى الشركة وصلت إلى نحو ٧٥٠٠ كم، بالإضافة إلى ٢٢ محطة تخفيض ضغط، منها ٤ محطات لتغذية المصانع، والباقى لتغذية المدن والمنازل.وتابع: «نأمل فى توسع توصيل الغاز للمنازل، خاصة بعد الخطة القومية لربط شبكات الغاز على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الربط مع شبكة غاز مصر فى مناطق السلام والنهضة، ومع تاون جاس فى القاهرة والإسكندرية». وكشف عن أن خطة الشركة خلال العام المالى الجارى ٢٠١٩-٢٠٢٠، تتضمن استكمال توصيل الغاز للمنازل ليصل إلى نحو ١٥٠ ألف وحدة سكنية، ثم ١٤٠ ألف وحدة سكنية أخرى ضمن خطة الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١، على أن تتضمن هذه الأعمال توصيل الغاز لبعض القرى، واستكمال العمل فى مناطق الامتياز التابعة للشركة فى عدد من المحافظات.