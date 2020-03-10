محافظ الشرقية: إزالة 30 ألف حالة تعدٍ على الأراضي منذ 2015

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن لدينا تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء، بمنع أي بناء على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة وهذه الإجراءات يتم فيها إزالة أي تعد على الفور، وكذلك إزالة التعديات التي حدثت منذ 2011.وأكد خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الإزالة وصلت إلى 30 ألف حالة بداية من 2015 وحتى الآن، وذلك من إجمالي 72 ألف حالة تعد على الأراضي، وبلغت نسب الإزالات في شهر فبراير فقط، 2000 حالة.وأضاف أن نسبة التعديات اليوم قلت بشكل كبير، وذلك لأنه أصبح هناك قوة وصرامة في تطبيق القانون، وكذلك تسديد الغرامات والتقنين.