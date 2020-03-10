رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الشرقية: إزالة 30 ألف حالة تعدٍ على الأراضي منذ 2015

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:18 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب
سناء إسماعيل
طباعة
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن لدينا تكليفات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء، بمنع أي بناء على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة وهذه الإجراءات يتم فيها إزالة أي تعد على الفور، وكذلك إزالة التعديات التي حدثت منذ 2011.

وأكد خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة الإزالة وصلت إلى 30 ألف حالة بداية من 2015 وحتى الآن، وذلك من إجمالي 72 ألف حالة تعد على الأراضي، وبلغت نسب الإزالات في شهر فبراير فقط، 2000 حالة.

وأضاف أن نسبة التعديات اليوم قلت بشكل كبير، وذلك لأنه أصبح هناك قوة وصرامة في تطبيق القانون، وكذلك تسديد الغرامات والتقنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مجلس النواب يوقف العمل بـ«البصمة»

حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد من الخضروات والفاكهة

الصور

image description

تكريم محمود حميدة فى جامعة جنوب الوادى

image description

ندوة جيمى لوى بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

الأكثر قراءة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس المقبل لسوء حالة الطقس

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد والجامعات.. الخميس

إنفوجراف

image description

رؤساء تحت رحمة الحجر الصحي.. كيف هزم كورونا مسئولي العالم؟ (إنفوجراف)

image description

بالتواريخ.. تفاصيل حادث قطار محطة مصر (انفوجراف)

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

نجم الساعة

يسرا تبكي أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 65 (فيديو)

الصحة

نصائح للأطفال وكبار السن لمواجهة العاصفة الترابية

الفرق بين أعراض كورونا والانفلونزا العادية

اكتشاف أعراض جديدة لكورونا

الطب التقليدي يشفي 74603 مصابين من كورونا

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس 2020

أرقام البطاقات الرابحة في نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي اليوم الثلاثاء 10-3-2020

مسبار أمريكي يتهيأ للهبوط على سطح كويكب بينو

إلغاء مؤتمر دولى فى أوديسا خوفًا من «كورونا»

مقالات الرأي
لينا مظلوم
اِحزَن.. الصورة طلعِت وحشة
مؤمن المحمدي
معجزة القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
ادخلوا من الباب
ماجد حبته
توابع إذلال أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

ناصر عراق في «اللوكاندة»: طبعة ثانية عن المصرية اللبنانية

ساقية الصاوى: لن نسمح لأصحاب الحرارة المرتفعة بحضور فعالياتنا

وليد فكري يناقش «أرباب الشر» بديوان الزمالك

أدباء يصدرون بيانًا للتصدى لمحاولة تأجيل انتخابات اتحاد الكتاب