مستشار وزير الكهرباء للتعاون الدولى: مشروعات الطاقة المصرية «ملهمة» للأفارقة

■ بداية.. كيف يرى الأشقاء الأفارقة التجربة المصرية؟

■ هل عودة مصر لدورها الريادى فى إفريقيا جاءت متأخرة؟

■ ماذا عن بروتوكولات تبادل ونقل الخبرات والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة الكهرباء للأفارقة؟

■ كيف يمكن توفير فرص التعاون للشركات المصرية مع الدول الإفريقية؟

■ هل يمكنك أن تطلعنا على ما تم فى ملف التعاون الإفريقى؟

ما أبرز الفرص الاستثمارية فى إفريقيا؟

نظرًا لتعدد مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى الخارج، خاصة فى الدول الإفريقية، تأتى أهمية وجود الدكتور محمد موسى عمران، فى منصب مستشار وزير الكهرباء للتعاون الدولى، بما يملكه من خبرة فى المجال تزيد على ٢٥ عامًا.«الدستور» التقت «عمران» فى حوار كشف فيه عن أوجه الدعم الذى تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة، وفرص الاستثمار المتوافرة للمستثمرين المصريين بالقارة السمراء.- يرى الأشقاء الأفارقة أن التجربة المصرية، خاصة على مستوى الطاقة الكهربائية «ملهمة للغاية»، فبعدما كانت مصر تعانى من عجز فى القدرات الكهربائية فى عام ٢٠١٤، تحول هذا العجز إلى وفر فى القدرات الكهربائية بحلول عام ٢٠١٨، وذلك بفضل تنفيذ خطط إحلال وتجديد للشبكات والمحطات، وإنشاء شبكات ومحطات أخرى، ووضع استراتيجية جديدة للقطاع لتنويع مزيج الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى الدولى.ودائمًا ما يكون سؤال الأشقاء فى إفريقيا: «كيف استطاع المصريون التحول من العجز إلى الزيادة فى القدرات»؟، ويكون لديهم الإصرار للاطلاع على هذه التجربة المصرية فى محاولة منهم للاستفادة ونقل هذه الخبرات إلى دولهم.وتكون الاستفسارات تحديدًا حول التجربة المصرية فى مجال الطاقات المتجددة، التى تعد رائدة فى المنطقة وعلى مستوى العالم، خاصة ما يتعلق ببناء أكبر مزرعة شمسية فى العالم بموقع واحد تضم ٣٢ محطة شمسية بقدرة ١٤٦٥ ميجاوات، وهى مزرعة «بنبان» بأسوان.- لا أظن أن هناك تأخيرًا فى التواجد المصرى، ويقينى أننا عدنا فى الوقت المناسب، وليس هناك تأخير فى القيام بدورنا تجاه المنطقة والقارة، خاصة أن الفرص واعدة للتعاون الإفريقى- الإفريقى، وهناك دعم من القيادة السياسية المصرية للتواجد فى إفريقيا والتعاون مع جميع دولها دون استثناء.وتعد وزارة الكهرباء المصرية رائدة مشروعات الربط الكهربائى الدولى فى القارة الإفريقية، ومصر هى المسئول الأول عن هذه المشروعات أمام مجموعة «نبال» الإفريقية، كما تشارك بقوة فى المبادرة الإفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، وترأس اللجنة الفنية للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقى، ونائب الرئيس فى اتحاد دول «كوميسا».وجميع ما سبق مجرد خطوات نستطيع أن نعول عليها كبداية للعودة لريادة القارة الإفريقية، فى ظل رؤية القيادة السياسية التى تقدم كل الدعم على جميع المستويات.- دعنى أنقل ما رصدته بنفسى خلال استقبال الوفود الإفريقية فى القاهرة، سواء الزيارات الرسمية أو زيارات وفود المتدربين فى البرامج التى تقدمها الدولة المصرية عبر وزارة الكهرباء لشباب المهندسين والباحثين الأفارقة.كل برنامج يشمل زيارات خاصة ببعض المشروعات، منها محطة كهرباء العاصمة الإدارية، وعندما تنتقل الزيارة إلى مبانى العاصمة الإدارية، يكون لسان حال الوفد: «كيف استطاع المصريون أن ينجزوا هذا العمل فى هذه الفترة الزمنية الوجيزة؟».وأود أن أؤكد أننا لم نقف أمام عبارات الثناء بتقديم الشكر عليها، لكن القيادة السياسية تعمل على البناء على هذا النجاح، ببحث الفرص الاستثمارية فى القارة الإفريقية، سواء بقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وكلاهما يخلق فرص عمل للمصريين، مع ضرورة أن تتواجد الشركات المصرية التى قامت بتحقيق هذا الإنجاز فى إفريقيا، خاصة الشركات الصغيرة التى يمثل لها العمل خارج مصر فرصة عظيمة.- فى رأيى، أنه لا مجال لتقديم الدولة الدعم للشركات الصغيرة للاستثمار فى إفريقيا، لكن الدعم موجود فى بعض المؤسسات التمويلية والبنوك، ومنها بنك التصدير والاستيراد المصرى، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقى التابع لـ«كوميسا»، الذى يوفر التمويل اللازم للشركات التى تريد الاستثمار خارج مصر، ودعم الدولة يكون معنويًّا فقط.وكانت هناك خطة لدى الدولة المصرية بإنشاء «صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا»، وهى فكرة للتأمين على استثمارات الشركات فى إفريقيا ضد المخاطر، فإذا وقعت المخاطر يقوم الصندوق بتعويض الشركات من مبلغ التأمين.وأوجه الاستفادة من هذا الصندوق تتمثل فى تواجد الشركات المصرية الصغرى والكبرى بأعداد كبيرة داخل القارة الإفريقية، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى القارة.والأمر يحتاج إلى نشر هذه الثقافة وإيضاح آليات الوصول إلى الفرص الاستثمارية وطرق التمويل المتوفرة فى إفريقيا، وكيف يمكن الاستفادة من المؤسسات التمويلية، وتحديد التجمعات المتواجدة فى القارة، والاستثمارات المتعلقة بالإعفاءين الجمركى والضريبى عند التصدير من مصر إلى إفريقيا، والمميزات المتوفرة فى كل دولة. وبمعنى أوضح وأشمل: يجب إعداد ملف بالفرص الاستثمارية فى كل دولة إفريقية وطرحه على المستثمرين المصريين.- نحن كدولة مصرية لديها اهتمام بالقارة الإفريقية، وهذا الاهتمام ليس وليد اللحظة، فنحن مثلًا فى مطلع التسعينيات أعددنا الدراسات الخاصة بإنشاء سد «إنجا» فى الكونغو الديمقراطية، التى انتهت فى عام ١٩٩٥.ثم بدأنا فى الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الإفريقية، وهناك برنامج تدريبى منذ عام ٢٠٠٦ حتى الآن، تخرج منه نحو ٩ آلاف متدرب من دول حوض النيل والدول الأخرى، وتتم دعوة كل الدول للمشاركة فى هذه الدورات التدريبية التى تضم ١١ برنامجًا تدريبيًّا فى مجالات الكهرباء المتعددة، ومهارات الإدارة، وتتكفل الدولة المصرية بجميع النفقات المتعلقة بالاستفادة والعودة للمشاركين من الدول الإفريقية.بالإضافة إلى ملف التعاون فى تبادل ونقل الخبرات، فهناك عدد من الخبراء المصريين يزورون الدول الإفريقية لبحث المشكلات المتعلقة بالطاقة الكهربائية لديهم لمساعدتهم على توصيفها وإيجاد الحلول لها.كما نعمل على تنفيذ بعض المشروعات فى البلدان الإفريقية، منها مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة، وفى القريب العاجل سيدخل بعض منها حيز التنفيذ، ويتم تنفيذها من خلال منح من الدولة المصرية مقدمة إلى الدول الإفريقية.وهناك دعم يقدم إلى دولة جنوب السودان لتطوير ٤ محطات كهرباء تعمل بـ«الديزل»، للحفاظ على استمرارية تشغيلها، بجانب ملف العلاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع بعض الدول، علمًا بأن فترة رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى شهدت توطيد العلاقات مع جميع وزراء الكهرباء والطاقة فى الدول الإفريقية.- قوام الاستثمار فى أى دولة هو توفير الطاقة الكهربائية، فلا توجد استثمارات دون أن تتوافر الطاقة، لذا الأولوية لدى كل دولة توفير الطاقة وبأسعار اقتصادية، مع العلم أن العديد من الدول الإفريقية لا يقدم أى دعم على الطاقة. لذلك بالنسبة للشركات المصرية التى تبحث عن الاستثمار فى هذا المجال أقول إنه مربح للغاية، خاصة عند إنشاء محطة كهرباء وبيع الإنتاج للمستهلك الإفريقى، فى ظل وجود قرابة ٩٠٪ من الدول الإفريقية بحاجة إلى توفير الطاقة الكهربائية، وضمن هذه النسبة دول عديدة لا تزيد نسبة توفير الطاقة الكهربائية لديها على ٢٠٪.