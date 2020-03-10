ألمانيا تعرب عن استعدادها لاستقبال 100 لاجئ قاصر

أعلن وزير الداخلية المحلي بولاية برلين الألمانية أندرياس جايزل، في تصريحات للتليفزيون الألماني الثلاثاء، استعداد بلاده لاستقبال 100 لاجئ قاصر من الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم من مخيمات اللاجئين في اليونان.يشار إلى أنه رغم الاتفاق التركي الأوروبي حول اللجوء وإغلاق طريق البلقان إثر ذلك، لا تزال الجزر اليونانية في بحر إيجه تكتظ باللاجئين، إذ أنها تأوي الآن حوالي 35 ألف لاجئ، وتدفق المهاجرين عليها من تركيا مستمر، بعد أن أخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوعوده ونفذ تهديده بفتح الأبواب أمام المهاجرين.واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بتعمد حث اللاجئين على عبور الحدود، كطريقة للضغط على بروكسل لتقديم المزيد من المال من أجل اللاجئين أو دعم تحركات أنقرة العسكرية في شمال سوريا.