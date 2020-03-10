اللواء عباس كامل يسلم رسالة السيسى لرئيس جنوب السودان

أجرى الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، زيارة اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية جنوب السودان، التقى خلالها بالرئيس سلفاكير ميارديت، وسلمه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتهنئة بتنفيذ استحقاقات السلام، والإعراب عن دعم مصر الكامل لجنوب السودان فى سبيل تحقيق الاستقرار والأمن، كما تناولت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين.والتقى عباس كامل، بالنائب الأول لرئيس حزب جنوب السودان رياك مشار، وتناول اللقاء التهنئة بتنفيذ مخرجات اتفاق السلام المنشط، وتعيينه نائبًا أول للرئيس، والتأكيد على دعم مصر لشعب جنوب السودان من أجل تحقيق السلام الدائم والاستقرار.وعقد كامل على هامش الزيارة سلسلة من الاجتماعات شملت مستشار الرئيس سلفاكير للشئون الأمنية توت جلواك مانيبى، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة بجنوب السودان الفريق أول توماس دوث، وتناول اللقاء سبل التعاون الثنائى ومكافحة الإرهاب.وقدم الرئيس كير الشكر لمصر على المساعدات التى تم تقديمها لتنفيذ الترتيبات الأمنية، وكذلك المساعدات الطبية لمواجهة آثار السيول والفيضانات فى جنوب السودان.