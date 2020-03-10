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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6 متهمين جدد فى حريق خط سولار مسطرد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:11 م
متهمين
متهمين
كتب صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على 6 متهمين جدد في حادث حريق بموقع خط سولار مسطرد - طنطا بإحدى المصارف التابعة لعِزبة شرارة بقرية ميت عاصم، وبحوزتهم المعدات التى تسبب فى كسر خط السولار وإشعال النيران فيه، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط متهمين آخرين جارى تحديدهم وضبطهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد عشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق فى موقع خط سولار"مسطرد - طنطا" بأحد المصارف التابعة لعزبة شرارة بقرية ميت عاصم بمدينة بنها.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن والحماية المدنية وجَرى الدفع بخزان الإطفاء الإستراتيجي و10 سيارات إطفاء من الحماية المدنية بالقليوبية، وجري غلق المحبس الرئيسى والسيطرة على الموقف تماما، وإخماد ألسنة اللهب وجار حاليًا تبريد سطح الترعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء في منع امتداد الحريق للمباني المجاورة وتأمين ثلاجة حفظ في محيط الحريق من وصول النيران لها، وتبين من المعاينة أن الخط شهد انفجارا مفاجئا اشتعلت بعده النيران دون خسائر في الأرواح.

كما تبين أن الحريق شب فى خط نقل السولار مسطرد طنطا المار بقرية ميت عاصم ببنها وجرى وقف الخط حيث دفعت الشركة المختصة بفرق لإصلاح الخط عقب الانتهاء من المعاينة وبيان سبب الحريق، وتقرر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لفحص الحريق وبيان أسبابه وملابسات الواقعة وتمكّن اليوم ضباط وحدة مباحث مركز بنها من ضبط 6 متهمين جدد تسببوا بالواقعة، وجار تحديد متهمين آخرين وضبطهم.

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