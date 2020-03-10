10 إجراءات من «تعليم القاهرة» لمواجهة «كورونا»

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استعداد مديرية التربية والتعليم لمواجهة ولمنع انتشار فيروس ( كورونا) والسيطرة عليه خلال خطة وقائية محكمة والتأكيد على متابعة الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس (كورونا) وهى كالآتى:1_ مخاطبة كافة المدارس بكل المراحل الدراسية بغسل الأيدى بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسى.2_ تعليمات لجميع المدارس بالتنبيه على كافة الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس.3_ ضرورة التأكيد على على جميع الطلاب فى المدارس باستخدام المناديل الورقة أثناء العطس.4_ التقليل من التجمعات الكبيرة للطلاب داخل مبنى المدرسة.5_ الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بين الطلاب.6_ الوقاية من كل أمراض الجهاز التنفسى فى المدارس.7_ الحفاظ على شرب السوائل الساخن وتناول خافض الحرارة فى بداية ظهور أعراض البرد.8_ الابتعاد عن تناول المثلجات والأكل البارد والحرص على عمل الغرغرة بماء دافئ وملح حيث يقتل جراثيم اللوزتين ومنعها من التسريب إلى الرئتين.9- وضع المعقم الكحلى فى الجيب بغرض الوقاية فى حالة تعرض الفيروس لدرجة حرارة 26 فهو يقتل ولا يعيش فى المناطق الحارة.10- تناول شرب الماء بصفة مستمرة والحفاظ على الحلق من الجفاف.وطالب عطيه، بضرورة الإبلاغ فورا عن أى حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، كما يمكن طرح كل الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن برقم 105 لوزارة الصحة والسكان.