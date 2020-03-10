السينما الأمريكية تتحدى «كورونا» وتواصل ارتفاع إيراداتها

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع 3 أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم، خاصة مع خفض عدد السينمات في العالم نتيجة الإجراءات الاحترازيّة التي اتبعتها عدد من الدول، نتيجة تفشّي فيروس كورونا المستجد.تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي الجديد "أونوارد" إيرادات السينما في أمريكا مطلع الأسبوع إذ حقق 40 مليون دولار.وتراجع فيلم الرعب والإثارة "إنفيزابل مان" من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع إذ حقق 15.2 مليون دولار.الفيلم بطولة إليزابيث موس وألديس هودج وستورم ريد وهارييت داير ومن إخراج لي وينيل.وحل الفيلم الجديد "ذا واي باك" في المركز الثالث محققا 8.5 مليون دولار.والفيلم بطولة بن أفليك وجانينا جافانكار وميكايلا واتكينز وهايز ماك آرثر ومن إخراج جافين أوكونور.