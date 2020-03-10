إحالة 3 موظفين بحي وسط الإسكندرية للنيابة الإدارية

قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحويل ثلاثة من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط إلى النيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، نظرا لتقاعسهم وتقصيرهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة التي تمت بأحد الفنادق بالمخالفة للقانون.وأكد المحافظ أنه سيتم التحقيق الفوري مع أي موظف مقصر يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، محذرا أنه لن يتهاون تجاه أي مقصر أو مخالف وسيتم معاقبته في الحال.كما شدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين.