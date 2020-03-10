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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 3 موظفين بحي وسط الإسكندرية للنيابة الإدارية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 08:08 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،
أحمد عاشور
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قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحويل ثلاثة من المختصين بالإدارة الهندسية بحي وسط إلى النيابة الإدارية، ووقفهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، نظرا لتقاعسهم وتقصيرهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة التي تمت بأحد الفنادق بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ أنه سيتم التحقيق الفوري مع أي موظف مقصر يتسبب في الإضرار بالمال العام أو المنفعة العامة، محذرا أنه لن يتهاون تجاه أي مقصر أو مخالف وسيتم معاقبته في الحال.

كما شدد على رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع جميع المخالفين.

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