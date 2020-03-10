خطة جامعة عين شمس لمواجهة فيروس كورونا

في إطار استعدادات جامعة عين شمس للوقاية من فيروس كورونا، كلف الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، قطاعات الجامعة المختلفة بوضع خطة لإدارة الموقف من مختلف جوانبه الطبية والتعليمية والبيئية.تضمنت الخطة الطبية والبيئية زيادة حملات التوعية داخل الجامعة، والتى بدأت من أول الفصل الدراسي الثاني من خلال زيادة عدد الفرق الطبية المختصة بحملات التوعية إلى 6 فرق لنشر الوعي الصحي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بدءا من يوم الإثنين الموافق 93 2020، وذلك بالتنسيق بين كل من فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات وفريق الإدارة العامة للشئون الطبية وفريق مكافحة العدوى بمستشفى عين شمس التخصصي وأخصائي الرعاية المركزة والصدر المرسلين من أقسام كلية الطب للمشاركة في التوعية مع وضع جدول زمني لتنفيذ عدد من ندوات وورش العمل للتوعية بجميع كليات ومعاهد الجامعة.وكذلك التعاقد الفوري مع شركات مختصة بالتعقيم تعمل على تطبيق أحدث أساليب التعقيم لتطهير كافة المنشآت الجامعية من فصول دراسية ومدرجات وقاعات امتحانات ومكاتب اداريه وأماكن الخدمية بغرض تحقيق أقصى درجات الأمان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.كما اشتملت الخطة على المراجعة الدورية لتجهيزات العيادات والمراكز الطبية من خلال توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة مع إجراء متابعة مستمرة لجميع المستهلكات وتعويضها.وبناء عليه تم تنظيم اجتماع برئاسة الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود (نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب) والدكتور نظمي عبد الحميد (نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة) ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات المختلفة ومديري المراكز الطبية بالكليات المختلفة للتعريف بالآلية المحددة لتعريف الحالات المشتبه بإصابتها طبقا للبروتوكول الصادر من منظمة الصحة العالمية.كما تم التأكد على آلية نقل وتحويل الحالات المشتبه بها بسيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه فقط واتخاذ كافة الإجراءات الطبية الاحترازية لتطهير السيارة بعد نقل الحالات، ومن ثم متابعة الحالات المشتبه بها بإجراء كافة التحاليل اللازمة بمعامل وزارة الصحة على أن يتم نقل الحالة بعد ذلك للعزل بالمستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة بعد إبلاغ المجلس الأعلى للجامعات.مع العلم أن جميع الحالات محل الاشتباه التي تم التعامل معها وحجزها وإجراء كافة التحاليل الطبية عليها جاءت نتائجها سلبية.كما تضمنت الخطة استعدادات الجامعة في حالة الاضطرار إلى تعليق الدراسة ببعض أو جميع الكليات بسبب أى تطور للمخاطر الطبية الحالية وتم تشكيل لجنة إدارة الازمة بتكليف من الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من الدكتور منى عبدالعال – المدير التنفيذي لإدارة تطوير التعليم، الدكتور إسلام حجازي – مدير شبكة المعلومات بالجامعة CIO، الدكتور ياسر الجبرتي – مدير مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة، والدكتور أحمد بكر نائب مركز التعليم الإلكتروني بكلية الطب.