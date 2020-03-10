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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«صحتك غالية علينا» تصل المنيا لنشر ثقافة السلامة المهنية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:15 م
مبادرة صحتك غالية
مبادرة "صحتك غالية علينا
دعاء جابر
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وصلت مبادرة "صحتك غالية علينا" التي تنظمها وزارة القوى العاملة محطة جديدة من محطاتها، بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، لتوعية العاملين بشركة دلتا تكستايل شمال الصعيد بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، بالسلامة والصحة المهنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين العاملين بها، وتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمال، بحضور مديري ومفتشى مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمحافظة، ولفيف من إدارات السلامة والصحة المهنية بعدد كبير مستشفيات أسيوط.

وقال الوزير، إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة على الأمراض المهنية وإصابات العمل التي تؤدي إلى الحوادث الجسيمة وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية فى الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

من جانبه أشار رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أيمن ربيع، إلى أن المبادرة تناولت محاضرات عن إصابات العمل، وكيفية التعامل معها والعمل على منعها، فضلا عن الأمراض المهنية، وكيفية الالتزام لمنعها وتقليل الإصابة بها داخل بيئة العمل، والسبل الكفيلة لمنعها حفاظا على صحة العامل.

ومن جانبه تناول الكيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، البرنامج بمحاضرة عن ضمان السلامة والصحة المهنية في جميع الأوقات، وما ينبغي على أصحاب الأعمال القيام به، ودور أخصائي ومسؤول السلامة والصحة المهنية عن الحوادث قبل وقوعها والأسباب المباشرة للحوادث وتعزيز الثقافة العمالية في هذا الشأن.

كما تناول تشريعات السلامة المهنية والهدف من منها، وأهمها حماية العامل من الإصابات، والعاهات، وصحة وسلامة العامل، فضلا عن حماية صاحب العمل والآلات، والمواد الخام، المنتج، والمنشأة.

وقبل ختام البرنامج تم فتح باب المناقشة للحضور والرد على جميع التساؤلات من جانب وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية.

حضر الندوة ورودلفولويز جونزالز رئيس مجلس إدارة شركة دلتا شمال الصعيد، ويحيى عبد العزيز وكيل مديرية القوى العاملة بالمنيا الذي وجه الشكر لجميع الحضور على استضافتها لهذا المؤتمر الذي يعمل على إثراء وتوعية العاملين بالمنشآت من جهة وأخصائيين السلامة والصحة المهنية من جهة أخرى بكل المستجدات والمستحدثات في هذا المجال المهم.

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