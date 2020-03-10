نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها (صورة)

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد والدتها ونشرت صورة من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".وأثارت والدة نانسي عجرم، العديد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها والتي ربطت بينها وبين نانسي في الملامح حيث أنهما متقاربتان جدًا.وكانت نانسي عجرم، قد انتهت مؤخرًا من الموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، وكان صاحب اللقب هذا العام من فريق نانسي عجرم، وهو المتسابق السوري محمد إسلام رميح، وحرصت على تهنئته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.من ناحية أخرى تم تأجيل التحقيق مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، والذي كان مقررًا اليوم الثلاثاء 10 مارس، بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.