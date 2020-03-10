بوتين لا يستبعد الترشح لانتخابات الرئاسة مجددًا: «ممكن»

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التعديل حول إمكانية الرئيس الحالي الترشح لانتخابات جديدة، ممكن، لكن يجب الإحاطة بتقييم المحكمة الدستورية حول هذا الأمر.قال بوتين متحدثا في مجلس الدوما: أعتقد بأنه من غير المجدي إزالة القيود المفروضة على عدد الفترات الرئاسية من الدستور، الاقتراح الثاني [اقتراح تيريشكوفا بالسماح لبوتين بالترشح لرئاسة روسيا في عام 2024] يعني في الأساس إزالة القيود المفروضة بما يخص أي مواطن، بما في ذلك والرئيس الحالي، والسماح له في المستقبل بالمشاركة في الانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.وشدد الرئيس الروسي قائلًا: على وجه العموم، سيكون مثل هذا الخيار ممكنًا ولكن بشرط واحد فقط: أن تعلن المحكمة الدستورية رسميًا بأن مثل هذا تعديل لن يتعارض مع مبادئ الدستور.وقال بوتين دعونا نضع في اعتبارنا: نحن لا نعمل على وضع دستور جديد، نحن نقترح تعديلات فقط، تعديلات مهمة ولكن قليلة، مضيفًا، أنه لا يزال يعتقد أنه من غير المناسب تغيير الدستور، حتى لتسوية مسائل السلطة الرئاسية"، واستطرد: لم يستنفذ إمكانياته، بل أثبت فعاليته.واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 15 يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1993.