ننشر النتائج الأولية لانتخابات مؤسسة «دارالمعارف»

أسفرت نتائج انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية فى مؤسسة دارالمعارف عن فوز ماجد بدران، مدير تحرير مجلة أكتوبر (40 صوتًا)، وأحمد النّومي (44 صوتًا)، بعضوية مجلس إدارة مجلة أكتوبر.كما فاز كل من مروة علاء الدين (63 صوتًا) وصلاح النصيري (47 صوتًا) بعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة.ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للصحافة نتائج انتخابات العمال والإداريين خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.وأجريت الانتخابات الثلاثاء، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.وانطلقت انتخابات "دار المعارف ومجلة أكتوبر" في التاسعة من صباح اليوم، حيث شهدت الانتخابات حضورا مكثفا للناخبين في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، وتنافس على مقاعد مجلس الإدارة بمؤسسة "دارالمعارف" 7 صحفيين، 9 إداريين، 9 عمال، بينما ترشح للجمعية العمومية 6 صحفيين و10 إداريين و8 عمال.