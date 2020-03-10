الديهى: الإخوان وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

اتّهم نشأت الديهي جماعة الإخوان «الإرهابية» بأنهم وراء محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان عبدالله الحَمدوك؛ بهدف إرباك المشهد السوداني.وأكد الديهي، في برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية TEN، أن جماعة الإخوان والتنظيمات المنبثقة منها في دول الجوار، هي صاحبة المصلحة في استهداف رئيس وزراء السودان.أضاف: أنه لا يوجد إخواني مصري أو سوداني، فالإخوان هم الإخوان فى كل مكان لا دين ولا وطن لهم، فهم لا يعرفون وطنا ولا وطنية ولا دينا ولا ديانة، ونحن لا ندّعي عليهم فهذا هو الحق والواقع الذى ربما يختبئ منه الكثيرون.ونجا حمدوك، صباح الاثنين، من محاولة اغتيال تعرض لها بعد خروجه من مقر إقامته، حيث تعرض موكبه إلى تفجير وإطلاق رصاص في منطقة كبري كوبر شمال شرقي الخرطوم.