تونس تعلن تسجيل إصابة سادسة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة سادسة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وأفاد مسئول في وزارة الصحة التونسية، فى وقت سابق بأن أول مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو من ولاية قفصة ويرقد بالمستشفى الجامعي في مدينة سوسة، يتماثل حاليا للشفاء، مرجحا مغادرته للمستشفى خلال الأيام المقبلة.كما أعلنت وزارة الثقافة التونسية، عن تأجيل معرض تونس للكتاب الدولي الذي يقام سنويا في شهر مارس، ويستقطب الآلاف من الزائرين، لدواع صحية تحسبا من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأجلت أيام قرطاج الشعرية وأسبوع اليوم العالمي للمسرح ومهرجان عز الدين قنون للمسرح، كإجراء للتوقي من مخاطر تسرب عدوى الفيروس.