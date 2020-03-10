تعافي 8 إصابات جديدة من فيروس كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم، تعافي 8 إصابات جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات المتعافية من كورونا 30.وسجلت البحرين 95 حالة إصابة بفيروس كورونا، وناشدت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين عدم السفر في هذه الفترة إلا للضرورة القصوى نظرًا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، وأن هذا الإجراء لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم، مؤكدة ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.