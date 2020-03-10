ميلاد ومادونا قصة حب تتحدى المرض والصعاب (فيديو)

عرض برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرا مصورا عن قصة حب ملهمة، تتحدى الصعاب والمرض، هي قصة حب ميلاد ومادونا.وقالت مادونا، في التقرير، إن ميلاد تمسك بها رغم رفض أهله لها، بسبب إعاقتها، حيث تعاني من إعاقة في الساقين وتستند على عكازين أثناء الحركة.وأرفت مادونا: "والدته قالت له أي رجل عاوز هدومه جاهزة، الأكل محطوط ميعملش حاجة في البيت، فرد وقال أنا مش متجوز خدامة، احنا شركاء في كل حاجة".وكشفت مادونا، أنه رغم اعتراض أهله على زواجهما، لكن سرعان ما نسوا جميع المشكلات عندما رأوا حفيدهم.