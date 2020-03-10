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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حفتر» يكشف شروطه لقبول الهدنة في ليبيا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:38 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على زيارة قائد الجيش الليبي "خليفة حفتر" إلى باريس، والتي  جاءت عبر دعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارالتقرير، إلى أن هذه الدعوة  كان غرضها بالدرجة الأولى تقييم الوضع السياسي والميداني الحالي والسعي إلى تحريك المشهد الليبي من أجل الدفع باتجاه تنفيذ مقررات قمة برلين.

ولفت التقرير إلى أن المشير «حفتر» أبلغ الرئيس ماكرون بأنه سيوقّع على اتفاق لوقف النار وسيلتزم به بشرط احترام ميليشيات طرابلس المسلحة له، وسيتخلى عن هذا الالتزام  إذا لم تحترمه الميليشيات.

يشار إلى أن تركيا  تمول حكومة الوفاق المسيطرة على طرابلس وتدعمها بالسلاح والخبراء العسكريين، كما تزودها بمئات المرتزقة الذين يتم نقلهم من سوريا في محاولة لوقف تقدم الجيش الليبي وسعيه لتحرير العاصمة بعد ما نجح الجيش خلال عام في السيطرة على معظم ليبيا وأصبح على مشارف العاصمة.


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