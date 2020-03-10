رانيا يوسف عن «كورونا»: «مفيش حاجة تقدر توقفني»
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:39 م
سناء إسماعيلطباعة
علقت الفنانة رانيا يوسف على حالة الهلع التي يعاني منها البعض بسبب فيروس كوورنا، مضيفة خلال تصريحاتها لبرنامج "ذا انسايدر" بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: "مش كورونا اللي هتوقفني أبدًا".
كما علقت الفنانة زينة، على الفيروس قائلة: "إحنا بناكل فسيخ وبصل إنتي بتهزري كورونا مين يا أم كورونا، دي لما كورونا تيجيلنا تعيى".
كما تابعت الفنانة رانيا يوسف، قائلة: "إحنا مصراوة إحنا اللي هنجيب كورونا للكورونا".
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر إلى 59 حالة، وارتفعت نسب الحالات السلبية إلى 26 حالة.
كما علقت الفنانة زينة، على الفيروس قائلة: "إحنا بناكل فسيخ وبصل إنتي بتهزري كورونا مين يا أم كورونا، دي لما كورونا تيجيلنا تعيى".
كما تابعت الفنانة رانيا يوسف، قائلة: "إحنا مصراوة إحنا اللي هنجيب كورونا للكورونا".
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر إلى 59 حالة، وارتفعت نسب الحالات السلبية إلى 26 حالة.