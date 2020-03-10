رانيا يوسف عن «كورونا»: «مفيش حاجة تقدر توقفني»

علقت الفنانة رانيا يوسف على حالة الهلع التي يعاني منها البعض بسبب فيروس كوورنا، مضيفة خلال تصريحاتها لبرنامج "ذا انسايدر" بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: "مش كورونا اللي هتوقفني أبدًا".كما علقت الفنانة زينة، على الفيروس قائلة: "إحنا بناكل فسيخ وبصل إنتي بتهزري كورونا مين يا أم كورونا، دي لما كورونا تيجيلنا تعيى".كما تابعت الفنانة رانيا يوسف، قائلة: "إحنا مصراوة إحنا اللي هنجيب كورونا للكورونا".يذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن وصول عدد حالات الإصابة بكورونا في مصر إلى 59 حالة، وارتفعت نسب الحالات السلبية إلى 26 حالة.