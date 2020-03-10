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محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غادة شلبي: إجراءات صارمة للتأكد من خلو السياح من الأوبئة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:39 م
غادة شلبي
غادة شلبي
هدى الأمير
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أجرى محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، جولة لمعابد الكرنك والأقصر وبعض الفنادق العائمة برفقة غادة شلبي نائب وزير السياحة وعبد الفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، حيث التقوا بالسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيدين بالإقبال الكبير من السياح من كافة دول العالم لمشاهدة المعالم الأثرية.

كما حرصوا على تبادل الحديث مع السائحين لمعرفة ردود أفعالهم، حيث أكد السائحين أن مصر من أهم المقاصد السياحية لديهم، وأنهم مستمتعون تماما بالمزارات السياحية والطقس الرائع، مشيرين إلى تكرار زيارتهم المستقبلية لمصر.

ومن جهتها قالت نائب وزير السياحة، إن مصر من أولى الدول التي دربت كوادرها الطبية في الحجر الصحي وطورت معاملها في الموانئ والمطارات لكشف أي أوبئة ومنعها من الدخول لمصر، كما أننا نضع بعض المحاذير الصارمة حتى يتم التأكد من خلو القادمين لمصر من أي أوبئة أو أمراض وذلك لاستمتاعهم فترة أقامتهم ولمواصلة رحلتهم بأمان.

ومن جانبه قال نائب محافظ الأقصر، إن مديريات الصحة بالمحافظة تتبع كافة الإجراءات العالمية والدولية، كما قامت محافظة الأقصر ببعض الإجراءات والتدابير للوقاية من أية أمراض في كل الإدارات التابعة لها مستعينة في ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي

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