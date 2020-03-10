«الفريق الطائر» يواجه «كورونا» فى المحافظات

أصدرت الإدارة المركزية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان، منشورًا لجميع مديريات التمريض على مستوى الجمهورية، بالتشديد على عدم غلق الهواتف المحمول على مدار الساعة.وأوضحت الإدارة المركزية للتمريض في منشورها بضرورة عمل فريق تمريض تحت مسمى "الفريق الطائر" بكل مديرية، مع ضرورة أن يكون لديه معلومات كافية عن مكافحة العدوى والوقاية من فيروس كورونا، والتعامل مع حالات العزل على أن لا يقل العدد عن ١٠٠ ممرض وممرضة.وشددت على ضرورة تجهيز كشف بأسمائهم وأرقام هواتفهم، وإرسالها للإدارة المركزية للتمريض وإدارة التمريض العلاجى تحت الطلب فى أى وقت عند الحاجة إليهم.كما شددت على التدريب المستمر لجميع أفراد هيئة التمريض على مستوى الجمهورية علي كيفية الوقاية من مرض كورونا، وإرسال تقرير يومي للإدارة المركزية للتمريض عن الأعداد التي تم تدريبها.