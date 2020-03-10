بدرية أحمد تطالب جمهورها بالدعاء لنجلها (صور)

طالبت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بالدعاء لنجلها عقب خضوعه لعملية جراحية.ونشرت أحمد، صورة له بعد مغادرته لغرفة العمليات وعلقت عليها قائلة: "حبيبي وقلبي وقطعه من يوفي من ٢١ سنة في واحنا في بحور العمليات غير الناجحة تعب وألم وغربه وأشياء أخرى نبقيها في ذاكرتنا استودعك الله وتقوم بالسلامة وتقر عين أمك وأهلك أحبتي أدعو لفلذة كبدي الدعاء ثم الدعاء".وأضافت: "الأم هي الدنيا وهب لي يا إلهي منك عونًا يساندني إذا صعب المسير، الله يقومك بالسلامه أحبتي دعواتكم تغسل قلوبنا".وكشفت بدرية أحمد عن معاناة نجلها بإعوجاج في قدمه وهو الذي بسببه خضع للعديد من العمليات الجراحية.