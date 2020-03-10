فوز محمد المنايلى ونسرين صادق بعضوية مجلس إدارة «دار التحرير»

أظهرت المؤشرات الأولية بانتخابات مجلس إدارة "دار التحرير للطبع والنشر"، فوز كلًا من الزملاء محمد المنايلى ونسرين صادق بمقعدى عضوية مجلس الإدارة عن الصحفيين بالمؤسسة.وشهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، إقبالًا كثيفًا من قبل الصحفيين والإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية.وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة وعمومية مؤسسة "دار التحرير للطبع والنشر"، فى التاسعة من صباح اليوم، باب التصويت، أمام الناخبين المشاركين في ثالث جولات انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، وفقًا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة 179 لسنة 2018.