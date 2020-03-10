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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل اجتماع أعضاء الابتكار وريادة الأعمال بكليات جامعة عين شمس

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:24 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر سنجاب
إسراء جمال
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عقد الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيس مجلس إدارة مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub، اجتماعا بأعضاء مكاتب الابتكار بكليات الجامعة، بحضور كل من الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، والدكتور ماجد غنيمة مدير المركز، والدكتور وئام محمود نائب مدير المركز بمقر المركز بالمبنى الفرعونى بالمدينة الجامعية طلبة.

وجاء ذلك فى إطار تنسيق الجهود وعرض انشطة المركز خلال الفترة السابقة، وتم تكريم الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، كما تم تكريم الطلاب من كليات الزراعة والعلوم وحاسبات ومعلومات، والذين حققوا مراكز متقدمة في عدة مسابقات من ضمنها أسبوع فتيات الجامعات، ومسابقة رواد تطبيق العلم في مصر، ومسابقة التنوع الحيوي والتنمية المستدامة، ومسابقة هاكاثون المدن المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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