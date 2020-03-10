«تعليم الغربية» تناقش سير العمل فى لجان النظام والمراقبة

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا مع رؤساء ووكلاء لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة زراعي وصناعي وتجاري؛ لمناقشة سير العمل باللجان وخطة استقبال واختبار الأعضاء الجدد وضوابط العمل باللجان واستعداد المديرية لتقديم كامل الدعم للجان القطاع صناعي - زراعي - تجاري.وخلال الاجتماع تم التنبيه بالإعلان عن فتح باب التقدم للعمل باللجان بجميع الإدارات التعليمية.وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، اليوم، بدأت جولته بمدرسة عزبة المنسي للتعليم الأساسي، وتبين وجود عدد من السلبيات الفنية داخل المدرسة، وتم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية لمتابعة المدرسة.وأشاد وكيل الوزارة بمعلمة العلوم داخل المدرسة، ابتسام عبد الرحمن الخولي، لجهدها المتميز داخل الحصة، وتم تكريمها داخل المدرسة.وتوجه إلى مدرسة الجيل المسلم الخاصة للبنات، وتم متابعة الفصول وحجرات النشاط، وخلال المتابعة تبين وجود حملة 100 مليون صحة وحملة تطعيم ضد أمراض الحصبة، وأشاد بمستوى النظافة والنظام والانضباط المدرسي، ووجه بسرعة تسليم باقي الكتب للطالبات.