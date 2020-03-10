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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«شرم الشيخ للمسرح الشبابي» يبحث سبل التطوير مع تنشيط السياحة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:13 م
شرم الشيخ للمسرح
شرم الشيخ للمسرح الشبابي
حسين الجندي
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اجتمعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، الثلاثاء، مع فريق عمل السوشيال والمواقع الإلكترونية بالهيئة العامة لتنشيط السياحة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في دعم وتطوير الدورة الخامسة من المهرجان المقرر انطلاقها أبريل المقبل.

تضمن الاجتماع الوقوف على نقاط تهدف لاستحداث منصات جديدة للتواصل الاجتماعي لدعم المهرجان، وفي نفس الوقت تقوم بالترويج للسياحة في مدينة شرم الشيخ.

أقيم الاجتماع بحضور الفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس المهرجان، بجانب مجموعة من فريق عمل المهرجان، إضافة إلى أسامة إبراهيم من قطاع السياحة الداخلية، وفارس ثابت من إدارة الحملات الرقمية وناردين من إدارة التسويق الإلكترونى بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1 إلى 7 أبريل عام 2020 وتترّأسه شرفيًا سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف.
شرم الشيخ للمسرح الشبابي
شرم الشيخ للمسرح الشبابي
شرم الشيخ للمسرح الشبابي
شرم الشيخ للمسرح الشبابي
شرم الشيخ للمسرح الشبابي
شرم الشيخ للمسرح الشبابي

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