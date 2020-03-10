محمد بن زايد يطمئن على «حمدوك» بعد نجاته من محاولة اغتيال

أجرى محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة أمس.وقال ولي عهد أبو ظبي، في بيان عبر حسابه على موقع تويتر: "أجريت اليوم اتصالًا هاتفيًا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، للاطمئنان على صحته وسلامته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها".أضاف: "أكدت رفض دولة الإمارات أي مساس بأمن السودان الشقيق واستقراره ووقوفنا بجانبه خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها".ونجا رئيس الوزراء السوداني، صباح أمس، من محاولة اغتيال في الخرطوم، حيث تم استهداف موكبه خلال مروره شرق كبري كوبر شمال شرق الخرطوم، واستهدف الانفجار سيارتين كانت إحداهما تقل عبدالله حمدوك.