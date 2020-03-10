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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «وفد بورسعيد» ينظم ندوة توعية عن مخاطر فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:27 م
لجنة الوفد
لجنة الوفد
إسلام نصير
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تنظم لجنة الوفد العامة بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد ناجى، من خلال لجنة الشرق الفرعية، ندوة توعية عن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أكد القبطان محمد أبو حشيش، رئيس لجنة الشرق، أن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على الفيروس المستجد وطرق الوقاية منه، وذلك باستضافة المتخصصين من الصحة والطب الوقائي.

وأضاف "أبوحشيش" أن الندوة تستضيف كل من الدكتور مصطفى السعيد، إخصائي طب الأطفال ونقيب الأطباء، والدكتورة مروة حلاوة، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور أحمد غريب، مدير الرقابة بصيدليات حلمي.

وأشار "أبوحشيش" إلى أن الندوة تقام في السابعة والنصف مساء غدٍ الأربعاء بمكتبة مصر العامة، والحضور مفتوح للجميع، بهدف معرفة خطورة الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.
غدًا.. «وفد بورسعيد» ينظم ندوة توعية عن مخاطر فيروس كورونا
غدًا.. «وفد بورسعيد» ينظم ندوة توعية عن مخاطر فيروس كورونا
غدًا.. «وفد بورسعيد» ينظم ندوة توعية عن مخاطر فيروس كورونا
غدًا.. «وفد بورسعيد» ينظم ندوة توعية عن مخاطر فيروس كورونا

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