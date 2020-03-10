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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عبدالغفار يجتمع مع اتحادات الطلاب الجامعية للتوعية بـ«كورونا»

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:27 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية، بحضور الدكتور أيمن عاشور مساعد الوزير لشئون الجامعات، والدكتور حسام عبدالغفار الأمين العام بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور أمل السيد نائب مدير مستشفيات قصر العيني، وذلك بمقر الوزارة.

أكد عبدالغفار، الدور الهام للاتحادات الطلابية في تمثيل طلاب الجامعات، وتنظيم الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية، والرياضية، والترفيهية، وتحقيق التواصل مع الطلاب في تنمية الوعي بكيفية مكافحة عدوى فيروس كورونا، باعتبار أن رؤساء اتحادات الطلاب ‏ونوابهم بالجامعات هم همزة الوصل بين الطلاب ‏والإدارات الجامعية‎، مؤكدًا أنه سيلتقي بهم بصفة دورية.

كما أكد الوزير أهمية التعاون والتنسيق مع الوزارات المختلفة، وبصفة خاصة وزارة الصحة لوضع خطة تكاملية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن أهمية التواصل مع إدارة المستشفيات، ووحدات مكافحة العدوى.

وطالب عبدالغفار، رؤساء ونواب اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية، بتفعيل دورهم في تثقيف وتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد، وكذا طرق التعامل في حالة حدوث إصابة، وطرق زيادة المناعة للحد من الإصابة، وطرق الوقاية، والتعريف بالأماكن الواجب التوجه لها الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس الجديد، للعلاج سريعًا من الفيروس، موضحًا أن ذلك يتم من خلال رسائل مسجلة وفيديوهات لأفضل الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر، ونشرها على المواقع الإلكترونية بالجامعات، ومواقع التواصل الاجتماعي لقيادات الاتحادات.

ووجه الوزير، بتوفير كل الاحتياجات التي تحتاجها اتحادات الطلاب بالجامعات الحكومية؛ للقيام بدورها في تنمية الوعي لدى الطلاب بكيفية مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأولوية هي لصحة وأمان الطالب وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي من الأساتذة والعاملين، وهذا يتطلب انتشار الوعي الكامل بين طلاب الجامعات في المدرجات والمدن الجامعية بالمطبوعات والبوسترز ووسائل التوعية الحديثة.

وشدد على أهمية اتباع الطرق الصحيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، منها: نظافة الأيدي ونظافة وتطهير البيئة المحيطة، والتأكيد على تنظيف الأسطح والحوائط يوميًا، واستخدام مطهر يحتوي على مركبات الكلور، وفتح النوافذ باستمرار، وكذلك تطهير جميع الأجهزة باستخدام مطهر خاص بها، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى والمطهرات الكحولية بجميع المعامل، التى يوجد بها أجهزة يتشارك الطلاب في استخدامها.
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار

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