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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: تصنيف الأطباء ضحايا فيروس كورونا شهداء

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:22 م
علي خامنئي
علي خامنئي
وكالات
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وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، على طلب وزير الصحة، سعيد نمكى، باعتبار الأطباء والممرضين الذين يتوفون جراء علاجهم المصابين بكورونا أنهم شهداء الوطن.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد توفي 6 أطباء وممرضين إثر إصابتهم بالفيروس، الذي انتقل إليهم من المرضى أثناء علاجهم، بينما لم تقدم وزارة الصحة إحصاءات رسمية حول أعدادهم.

ولقي حتى الآن 194 شخصًا مصرعهم في إيران بعد إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسب وزارة الصحة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 6566 حالة.

وتعد إيران واحدة من أكثر دول العالم، خارج الصين، التي سُجلت فيها حالات وفاة بسبب هذا الفيروس المميت، الذي بدأ انتشاره من الصين في شهر ديسمبر من العام الماضي.

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