إيران: تصنيف الأطباء ضحايا فيروس كورونا شهداء

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي، على طلب وزير الصحة، سعيد نمكى، باعتبار الأطباء والممرضين الذين يتوفون جراء علاجهم المصابين بكورونا أنهم شهداء الوطن.وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد توفي 6 أطباء وممرضين إثر إصابتهم بالفيروس، الذي انتقل إليهم من المرضى أثناء علاجهم، بينما لم تقدم وزارة الصحة إحصاءات رسمية حول أعدادهم.ولقي حتى الآن 194 شخصًا مصرعهم في إيران بعد إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حسب وزارة الصحة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 6566 حالة.وتعد إيران واحدة من أكثر دول العالم، خارج الصين، التي سُجلت فيها حالات وفاة بسبب هذا الفيروس المميت، الذي بدأ انتشاره من الصين في شهر ديسمبر من العام الماضي.