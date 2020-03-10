إيبارشية بورسعيد تحتفل بعيد نياحة القديس البابا كيرلس السادس

أقامت كنيسة الشهيد مار مينا في بورسعيد مساء، أمس الإثنين، أمسية روحية لإحياء الذكرى الـ ٤٩ لنياحة القديس البابا كيرلس السادس والعيد السابع للاعتراف به قديسًا.وترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد، احتفالات كنيسة مارمينا بعيد رحيل البابا كيرلس السادس.وأحيّت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الإثنين، ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس الـ49، البطريرك الـ116 في تاريخ بطاركة الكنيسة، والذي يعرف بـ«رجل المعجزات»، أو «رجل الصلاة».وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، باسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة، وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، بدير البراموس بوادي النطرون.