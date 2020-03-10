أمريكا: معلومات عن رغبة إيران فى تهديد الملاحة البحرية العراقية

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن أنها تملك معلومات وافرة تؤكد رغبة إيران في تهديد الملاحة البحرية العراقية، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وقال الجنرال ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية: وجودنا بالمنطقة يثبت قدرتنا على حفظ مصالحنا ومصالح شركائنا، وأكدت أن قواتها فى المنطقة العربية على استعداد كاف وفعال لردع هجمات إيران العدوانية.وأكد ماكينزي، أن القيادة الأمريكية تسعى لاستقدام منظومة دفاع جوي إلى العراق لحماية قواتها هناك.