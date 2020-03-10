شكرى يصل سلطنة عمان حاملًا رسالة من الرئيس إلى السلطان هيثم

وصل وزير الخارجية سامح شكرى، عصر اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ وذلك في إطار الجولة العربية التي يقوم بها حاليا.وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على (تويتر): إن وزير الخارجية وصل إلى ⁧‫سلطنة عمان‬⁩ الشقيقة حاملا رسالة من السيد رئيس الجمهورية إلى سلطان عمان، حيث كان على رأس مُستقبليه وزير الشئون الخارجية ⁧‫يوسف بن علوي.ويزور شكري سلطنة عمان في إطار جولة عربية شملت حتى الآن، الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات، فيما سيختتمها بمملكة البحرين، حيث يقوم بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.